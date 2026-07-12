Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан збірної Англії вважає, що команда здатна додати перед вирішальними матчами турніру.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував перемогу над Норвегією (2:1) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 та поділився думками щодо шансів команди у боротьбі за титул.

Форвард зазначив, що англійці ще не продемонстрували свій найкращий футбол, однак це не завадило їм пробитися до четвірки найсильніших команд турніру.

"Перед сьогоднішньою грою ми говорили про те, щоб знятися з ручника і газонути. Я бачив наші тренування і наші можливості, особливо в атакуючій третині поля. Нам поки не вдається це все. Але ми в півфіналі ЧС, показуючи не найкращий свій футбол.

Якщо зможемо показати його у середу, це може стати вирішальним фактором у плані перемоги чи поразки на цьому турнірі. Ми насолодимося виходом у півфінал, відновимося та розпочнемо підготовку до наступної гри".

Також нападник прокоментував епізод із незарахованим голом та можливим пенальті на свою користь.

"Скасований гол? Мені здалося, що офсайд був досить спірним. У той момент мене це дратувало. Також, думаю, на мені був пенальті, який легко можна було призначити. Але зараз це не має значення. Ми вийшли до півфіналу, і я цілком задоволений", – сказав Кейн.

На чемпіонаті світу-2026 Гаррі Кейн уже записав до свого активу шість забитих м'ячів і одну результативну передачу. У півфіналі англійці зустрінуться зі збірною Аргентини.