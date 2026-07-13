Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Посилені заходи безпеки запровадять у день матчу з Іспанією, який збігся зі святкуванням Дня взяття Бастилії.

Французька влада задіє понад 70 тисяч поліцейських і жандармів для забезпечення громадського порядку у день півфінального матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Франції та Іспанії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс. За його словами, підвищені заходи безпеки діятимуть протягом усього 14 липня — у день національного свята Франції, коли країна відзначає День взяття Бастилії.

Лише в Парижі чергуватимуть близько п'яти тисяч правоохоронців. Вони забезпечуватимуть порядок як під час традиційного військового параду на Єлисейських Полях, так і ввечері, коли збірна Франції зустрінеться з Іспанією у півфіналі світової першості.

Нуньєс також підбив підсумки вечора після чвертьфінального поєдинку Франції з Марокко. За його словами, ситуація загалом залишалася контрольованою, хоча правоохоронці затримали 89 осіб. Крім того, у департаменті Нор сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 17-річна дівчина.

Очільник МВС окремо наголосив, що під час півфінального матчу жодних поблажок до можливих порушників громадського порядку не буде.