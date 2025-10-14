Португалія

Український півзахисник отримав травму в збірній, Бенфіка обережно ставиться до його відновлення.

У п'ятницю, 17 жовтня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубка Португалії між Шавешем та Бенфікою. Однак участь півзахисника "орлів", українця Георгія Судакова, залишається під великим сумнівом через травму, отриману в розташуванні збірної України.

Спортивний фізіотерапевт клубу Руй Фаріа детально розповів про стан 23‑річного гравця:

"Судаков ушкодив суглоб у верхній частині плеча — травма зачіпає акроміально-ключичне з’єднання через розрив деяких волокон. Це спричинило розтягнення захисної капсули.

Бенфіка оцінює це як легке розтягнення — фактично вивих першого ступеня. Він не такий небезпечний, як міг би здаватися.

Перші дні гравець відчуватиме дискомфорт і навіть біль, але його можна контролювати за допомогою захисту суглоба та медикаментів. Водночас відновлення має бути порівняно швидким".

За даними джерел, Судаков має шанси на відновлення до гри, але головний тренер Жозе Моуріньо не планує форсувати повернення, щоб уникнути рецидивів. З огляду на це, очікується, що українець повернеться до складу в матчі Ліги чемпіонів проти англійського Ньюкасла.