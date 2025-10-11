Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник України звернувся до вболівальників.

Національна збірна України напередодні обіграла Ісландію в гостьовому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026

Уже за ходом першого тайму основний півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков зазнав пошкодження в зіткненні із суперником, через що залишив межі поля одразу після першого пропущеного нашою збірною м’яча.

Після гри представник лісабонської Бенфіки звернувся до вболівальників у соціальних мережах.

"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх уболівальників з перемогою", — заявив український виконавець.

У наступному турі збірна України прийматиме Азербайджан.