Півзахисник України звернувся до вболівальників.
Георгій Судаков, Getty Images
11 жовтня 2025, 11:17
Національна збірна України напередодні обіграла Ісландію в гостьовому поєдинку третього туру кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Ісландія — Україна 3:5 Відео голів та огляд матчу відбору до ЧС-2026
Уже за ходом першого тайму основний півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков зазнав пошкодження в зіткненні із суперником, через що залишив межі поля одразу після першого пропущеного нашою збірною м’яча.
Після гри представник лісабонської Бенфіки звернувся до вболівальників у соціальних мережах.
"Сподіваюсь на швидке відновлення. Вітаю команду та всіх уболівальників з перемогою", — заявив український виконавець.
У наступному турі збірна України прийматиме Азербайджан.