Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник Бенфіки завершив гру у першому таймі через пошкодження.

Плеймейкер національної збірної України Георгій Судаков достроково завершив свій виступ у виїзному матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії.

23-річний українець отримав ушкодження плеча після одного зіткнення з суперником і був змушений залишити поле на 39-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1.

Замість новачка лісабонської Бенфіки на поле вийшов Назар Волошин.

Гра Ісландія — Україна розпочалася о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.