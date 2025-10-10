Півзахисник Бенфіки завершив гру у першому таймі через пошкодження.
Георгій Судаков проти Ісландії, Getty Images
10 жовтня 2025, 22:37
Плеймейкер національної збірної України Георгій Судаков достроково завершив свій виступ у виїзному матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Ісландії.
23-річний українець отримав ушкодження плеча після одного зіткнення з суперником і був змушений залишити поле на 39-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1.
Замість новачка лісабонської Бенфіки на поле вийшов Назар Волошин.
Гра Ісландія — Україна розпочалася о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.