Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Втрата для нашої команди.

В рамах відбору на чемпіонат світу-2026 збірна України на виїзді здобула феєричну перемогу над національною командою Ісландії (5:3).

В цьому матчі через травму на 39-й хвилині був змушений покинути поле Георгій Судаков. На жаль, у наступному матчі проти збірної Азербайджану 23-річний півзахисник не гратиме внаслідок пошкодження ключиці лівої руки.

"На жаль, для мене цей збір завершився, сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі", — написав Судаков в Instagram.

Матч між Україною та Азербайджаном відбудеться 14-го жовтня, в польському Кракові, на стадіоні Юзефа Пілсудського. Початок гри о 21:45 за київським часом.

Юзеф Пілсудський — голова другої Польської держави, прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі. Ініціатор загнання близько 100 000 українців в концентраційні табори та так званої "пацифікації Галичини".