Португалія

Клуб виступив із різкою офіційною заявою, згадавши про упереджені рішення та спірний фол українця Георгія Судакова у матчі Бенфіки.

ФК Порту виступив із різкою офіційною заявою, оприлюдненою на клубному сайті, у якій висловив обурення роботою суддів у матчах чемпіонату Португалії.

"З нашої точки зору, у суддівстві в Португалії зберігаються серйозні проблеми, такі як подвійні стандарти, відсутність однаковості в рішеннях та постійний вплив на суддів до та після матчів прямими та опосередкованими учасниками", – йдеться у заяві клубу.

У Порту наголосили, що "сезон за сезоном продовжуються спроби замилити важливі інциденти, які безпосередньо впливають на результати".

Як приклад, клуб навів кілька епізодів зі спірними суддівськими рішеннями у матчах своїх конкурентів. Зокрема, "дракони" звернули увагу на момент із грубим фолом українського півзахисника Бенфіки Георгія Судакова у грі проти Віторії, за який він отримав лише жовту картку.