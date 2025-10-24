Ліга Європи

Відбулися єврокубкові матчі команд за участю українських футболістів.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися матчі другого туру основного етапу Ліги Європи за участю команд, де виступають українські футболісти.

У першій зустрічі Рома на своєму полі поступилася Вікторії Пльзень із рахунком 1:2.

Чеська команда повела у рахунку на 20 хвилині зусиллями Принца Аду, після чого на 22 хвилині перевагу гостей подвоїв Шейк Суаре.

Команда Джан П'єро Гасперіні змогла відповісти лише у другому таймі, коли на 54 хвилині пенальті реалізував Пауло Дібала. На більше "вовків" не вистачило.

Український форвард Роми Артем Довбик вийшов у стартовому складі та провів на полі 74 хвилини, після чого був замінений на Евана Фергюсона.

Після трьох турів Вікторія набрала сім очок і посідає п'яте місце в Лізі Європи, а у Роми три бали та лише 23 рядок.

Рома — Вікторія Пльзень 1:2

Голи: Дібала, 54 (пен) — Аду, 20, Суаре, 22.

У другому матчі Ноттінгем Форест на своєму полі обіграв Порту з рахунком 2:0.

Команда Шона Дайча, для якого це був дебютний поєдинок на чолі "лісників", відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 19 хвилині пенальті у ворота "драконів" реалізував Морган Гіббс-Вайт.

Потім на 77 хвилині Ігор Жезус реалізував другий пенальті у матчі, подвоївши перевагу англійського клубу.

Український захисник "лісників" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі, але був замінений наприкінці першого тайму через пошкодження.

Після трьох турів Ноттінгем Форест набрав чотири очки та йде на 17 місці, а у Порту шість балів та 15 місце.

Ноттінгем Форест — Порту 2:0

Голи: Гіббс-Вайт, 19 (пен), Ігор Жезус, 77 (пен).