Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.
Бенфіка — Баєр, Getty Images
06 листопада 2025, 08:00
Лісабонська Бенфіка у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступилась леверкузенському Баєру на власному полі (0:1).
Команда Жозе Моурінью цього разу наче й зіграла непоганий матч у плані атаки, а український півзахисник Георгій Судаков створив, щонайменше, три гольових моменти для партнери, проте "орли" так і не зуміли відзначитись.
А посеред другого тайму господарі пропустили у власні ворота, що й визначило долю зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Баєр у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Бенфіка — Баєр 0:1
Гол: Шик, 65
Бенфіка: Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль (Шельдеруп, 69) — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру (Дедич, 69), Судаков (Престіанні, 69) — Павлідіс.
Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі (Тілльман, 57), Поку (Бен Сегір, 88) — Кофане (Шик, 57).
Попередження: Лукебакіо, Отаменді, Ріос — Маза, Тапсоба