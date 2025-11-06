Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.

Лісабонська Бенфіка у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступилась леверкузенському Баєру на власному полі (0:1).

Команда Жозе Моурінью цього разу наче й зіграла непоганий матч у плані атаки, а український півзахисник Георгій Судаков створив, щонайменше, три гольових моменти для партнери, проте "орли" так і не зуміли відзначитись.

А посеред другого тайму господарі пропустили у власні ворота, що й визначило долю зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Баєр у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Бенфіка — Баєр 0:1

Гол: Шик, 65

Бенфіка: Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль (Шельдеруп, 69) — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру (Дедич, 69), Судаков (Престіанні, 69) — Павлідіс.

Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі (Тілльман, 57), Поку (Бен Сегір, 88) — Кофане (Шик, 57).

Попередження: Лукебакіо, Отаменді, Ріос — Маза, Тапсоба