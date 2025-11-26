Ліга чемпіонів

Український голкіпер поділився своїми думками після гри з Аяксом.

Воротар Бенфіки Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Аякса (2:0).

"Для Бенфіки важливі всі матчі. В цьому клубі немає іншого результату, окрім перемоги. Ми повинні перемагати в кожному матчі.

Якщо ми не виграємо, наші вболівальники божеволіють і зляться. Після негативного результату ми завжди хочемо покращити гру.

Ми ще живі. Залишилося три гри проти сильних команд. Крім цього, у нас є ще чемпіонат та кубки. Але ми готові", — наводить слова Трубіна A Bola.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аякс – Бенфіка.