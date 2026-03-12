Ліга чемпіонів

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Англійський Манчестер Сіті напередодні поступився мадридському Реалу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власних підопічних.

"Очевидно, що 0:3 — це краще, аніж 0:4. Це важкий результат, ми не можемо цього заперечувати. Зараз наші шанси на прохід далі виглядають мізерними, але ми спробуємо змінити ситуацію за підтримки наших уболівальників.

У мене є відчуття, що ми грали краще, аніж каже про це результат на табло. Ми багато разів доходили до лицьової лінії, створювали моменти, але нам не вистачило точності в останній фазі. Якість нашої гри була не настільки поганою, щоб програвати з рахунком 0:3.

Було важко контролювати перехідні фази суперників, особливо коли втрачаєш м'яч проти таких гравців, як Вінісіус. Під час першого гола ми захищались не найкращим чином, а далі спрацювала індивідуальна якість суперника. Мадрид завжди карає за найменші помилки.

Зараз нам потрібно відновитись ментально та фізично, зіграти проти Вест Гема в чемпіонаті, а потім ми зустрінемось із Реалом на Етіхаді. У футболі ніколи не знаєш, що може статись. Ми спробуємо зробити все можливе разом із нашими фанатами", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.