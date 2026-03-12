Ліга чемпіонів

Футболісти мюнхенського клубу ризикують отримати додаткову дискваліфікацію.

УЄФА може відкрити дисциплінарну справу проти півзахисників Баварії Майкла Олісе та Йосуа Кімміха після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аталанти, повідомляє RMC Sport.

У поєдинку, що завершився переконливою перемогою мюнхенців із рахунком 6:1, обидва футболісти отримали попередження наприкінці гри. Майкл Олісе був покараний на 77-й хвилині після того, як довго не виконував кутовий удар за рахунку 6:0, попри зауваження арбітра.

Невдовзі жовту картку отримав і Йоcуа Кімміх. На 83-й хвилині капітан Баварії затягував виконання штрафного удару, за що також був попереджений арбітром.

Оскільки обидва футболісти вже мали попередження в турнірі, нові жовті картки означають автоматичну дискваліфікацію на матч-відповідь проти Аталанти, який відбудеться наступного тижня на Альянц Арені. Водночас у разі виходу Баварії до чвертьфіналу вони зможуть повернутися до гри вже на наступній стадії.

Втім, як зазначає джерело, дисциплінарний регламент УЄФА передбачає суворіше покарання у випадках, коли футболісти навмисно отримують жовті картки, щоб "обнулити" їх перед наступними раундами турніру. Якщо організація дійде висновку, що дії Олісе та Кімміха були свідомими, гравці можуть отримати додаткові санкції.

Подібні ситуації вже траплялися раніше в єврокубках — зокрема, у минулі роки за навмисні попередження карали захисників мадридського Реала Серхіо Рамоса та Дані Карвахаля.