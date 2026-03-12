Завершилася 1477 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔹 Тиск на українських паралімпійців

Національний паралімпійський комітет заявив про систематичний тиск на спортсменів і тренерів під час Паралімпіади-2026 з боку представників МПК та оргкомітету Ігор. Зокрема, українців змусили зняти державний прапор із будинку, де проживає команда, хоча раніше його встановили з дозволу організаторів.

🔹 Угорська делегація приїхала без погодження з Києвом

До України вирушили представники Угорщини для нібито переговорів про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба". У МЗС України заявили, що офіційного статусу делегації вони не мають і зустрічей не заплановано. Водночас Будапешт стверджує, що попереджав Київ дипломатичною нотою.

🔹 У тілі загиблого військового знайшли гранату

У Чернівцях під час розтину тіла військового, переданого з рф у межах обміну, медики виявили гранату. Вона пройшла через черевну порожнину й залишилася під правим стегном, не вибухнувши. Із моргу евакуювали персонал, а боєприпас вилучили піротехніки.

🔹 НБУ вимагає пояснень від monobank

Нацбанк запросив пояснення після того, як співзасновник monobank Олег Гороховський опублікував фото клієнтки банку та звинуватив її у проросійській позиції. Сама дівчина заявила, що на фото був прапор Словенії, а не росії. Регулятор обіцяє оцінити ситуацію після перевірки.

Інші важливі новини:

▪️ Підозрюваному у вбивстві Парубія загрожує довічне ув’язнення — справу передали до суду.

▪️ Біля Нікополя російські військові тренуються запускати дрони, атакуючи цивільних, повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 113 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження. Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ. На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили один ворожий штурм, крім цього противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка. На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка й Подоли. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів поблизу Дробишевого та Чернещини. На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай–Олександрівки та Дронівки. На Краматорському напрямку сьогодні наступальних дій ворога не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Триває бій.

Сили оборони з початку доби відбили 20 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 40 окупантів та 21 – поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту та три одиниці спеціальної техніки. Знищено або подавлено 175 БпЛА різних типів. На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового, Злагоди та Добропілля. Крім того, Великомихайлівка, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів. На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають. На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив. На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав населений пункт Малокатеринівка. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.