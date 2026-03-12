Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 11 березня 2026 року.

Норвезький Буде/Глімт у першому матчі 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА розгромила лісабонський Спортінг на власному полі— 3:0.

Казка, а інакше це й не назвеш у контексті "жовто-чорних", триває.

Цього разу за полярне коло навідались "леви", але вже до перерви пропустили двічі за атакувальної переваги суперників.

А вже в другому таймі Буде/Глімт не зупинився та довершив справу третім голом, на що Спортінг так і не знайшов відповіді.

Матч-відповідь між Спортінгом і Буде/Глімт відбудеться 17 березня на Жозе Альваладе.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Буде/Глімт — Спортінг Лісабон у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Буде/Глімт — Спортінг Лісабон 3:0

Голи: Фет, 32 (пен), Бломберг, 45+1, Гег, 71

Буде/Глімт: хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Гуннерсен, Бйоркан — Ев'єн (Аукленн, 87), Берг, Фет (Сальтнес, 80) — Бломберг (Сьонг, 74), Гег (Гелмерсен, 79), Гауге

Спортінг Лісабон: Сілва — Ваяннідіс (Сантуш, 63), Діоманде, Інасіу, Фреснеда — Юльманн, Сімойнш (Моріта, 62) — Катаму (Фає, 63), Трінкан, Гільєрме (Браганса, 79) — Суарес

Попередження: Гуннерсен, Гег — Юльманн