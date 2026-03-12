Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків другого за престижністю клубного турніру континенту.

У четвер, 12 березня, на вболівальників чекає захопливе продовження єврокубкового сезону. До боротьби в Лізі Європи повертаються команди, які виграли свої групи на основному етапі, щоб зустрітися з переможцями стикових матчів.

Попереду — перші протистояння 1/8 фіналу, де кожна помилка може стати фатальною на шляху до вирішальних стадій.

Болонья — Рома

Четвер, 12 березня, 19:45. Ренато Даль'Ара, Болонья

Пряма трансляція на MEGOGO.

Болонья підходить до цієї історичної дуелі на хвилі піднесення, адже клуб не грав у плей-оф єврокубків цілих 26 років. Команда Вінченцо Італьяно демонструє дивовижну стійкість: після поразки на Вілла Парк у першому турі "хорти" не програють у Європі вже дев'ять матчів поспіль. Успіх проти Бранна у плей-оф додав команді впевненості, хоча остання поразка від Верони в Серії А дещо зіпсувала настрій. Господарі покладатимуться на дует найкращих бомбардирів — Кастро та Орсоліні, а також на креатив Ніколи Моро, який є одним із найкращих у турнірі за кількістю створених моментів.

Рома ж приїжджає до Болоньї з величезними кадровими пробоїнами. Відсутність Артема Довбика через травму стегна. Крім того, поза грою лідер атак Пауло Дібала та перспективний Еван Фергюсон. За відсутності основних форвардів роль наконечника візьме на себе Доніелл Мален, який нещодавно став гравцем місяця в чемпіонаті. "Вовки" традиційно успішні на цій стадії, вигравши перші матчі в шести останніх випадках у 1/8 фіналу, проте дискваліфікація капітана Джанлуки Манчіні змусить Джан П'єро Гасперіні серйозно замислитися над надійністю оборони.

Орієнтовні склади

Болонья: Скорупські — Зортеа, Лукумі, Вітік, Маріо — Фергюсон, Фройлер, Моро — Бернардескі, Кастро, Роу.

Рома: Свілар — Зюлковські, Ндіка, Гіларді — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Пізіллі, Сарагоса — Мален.

Не зіграють: Геггем, Міранда (Болонья) — Дібала, Довбик, Фергюсон, Манчіні (Рома).

прогноз 1:1

Лілль — Астон Вілла

Четвер, 12 березня, 19:45. П'єр Моруа, Вільнев-д'Аск

Пряма трансляція на MEGOGO.

Лілль зумів пробитися до 1/8 фіналу крізь терни плей-оф, де лише в екстратаймах здолав опір Црвени Звезди. Команда Бруно Женезіо набрала непоганий хід, не програючи в чотирьох останніх іграх, але вдома французи цього сезону діють нестабільно — лише дві перемоги у восьми матчах. "Доги" мають значні кадрові проблеми, особливо в захисті та нападі, де травмовані Мбаппе-Лоттін та Сахрауї. Вся надія вболівальників покладена на 39-річного Олів'є Жиру, який уже забив чотири голи в єврокубковій кампанії і чудово знає, як забивати англійським клубам.

Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері вважається одним із головних претендентів на трофей. "Леви" завершили груповий етап на другому місці, забиваючи мінімум двічі у більшості своїх європейських поєдинків. Попри нещодавній розгром від Челсі в АПЛ, бірмінгемці розглядають Лігу Європи як пріоритетний шлях до Ліги чемпіонів. Емері ніколи не вилітав на стадії 1/8 фіналу цього турніру, і він напевно зробить ставку на Оллі Воткінса та креатив Джейдона Санчо. Навіть без Тілеманса та Камари склад гостей виглядає значно потужнішим за опонентів.

Орієнтовні склади

Лілль: Озер — Сантос, Нгой, Манді, Перро — Бенталеб, Андре, Буадді — Гаральдссон, Жиру, Коррея.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Маатсен — Луїс, Онана — Санчо, Роджерс, Буендія — Воткінс.

Не зіграють: Каяр, Сахрауї, Ігамане, Мбаппе-Лоттін, Туре (Лілль) — Тілеманс, Камара, Гарсія (Астон Вілла).

прогноз 1:2

Панатінаїкос — Бетіс

Четвер, 12 березня, 19:45. Олімпійський стадіон, Афіни

Пряма трансляція на MEGOGO.

Панатінаїкос перебуває у чудовій формі на внутрішній арені, проте шлях "зелених" у Європі був набагато складнішим. Команда Рафаеля Бенітеса пройшла Вікторію Пльзень лише завдяки серії пенальті, а їхня домашня статистика в поточному розіграші Ліги Європи залишає бажати кращого — лише одна перемога у п'яти матчах. До того ж греки зіткнулися з кадровим колапсом: через дискваліфікації та травми вибули Бакасетас, Туба, Ернандес та Інгасон. Це змушує тренера довіритися молоді та новачкові Теттегу на вістрі атаки.

Бетіс впевнено пройшов групову стадію, посівши четверте місце, але в останньому турі Ла Ліги несподівано поступився Хетафе. Мануель Пеллегріні володіє збалансованим складом, навіть попри відсутність Ло Чельсо та Іско через травми. "Геліополіти" зазвичай впевнено почуваються на виїзді, хоча пам'ятають поразку від ПАОК раніше цього сезону. Іспанці намагатимуться диктувати умови через контроль м'яча, використовуючи техніку Еззалзулі та потужність Авіли. Це буде перша офіційна зустріч команд, що лише додає інтриги цьому тактичному протистоянню.

Орієнтовні склади

Панатінаїкос: Лафон — Катріс, Єдвай, Інгасон — Калабрія, Контуріс, Гнезда Черін, Кіріякопулос — Таборда, Зарурі — Теттех.

Бетіс: Вальєс — Фірпо, Гомес, Бартра, Ортіс — Деосса, Альтіміра, Форнальс — Еззалзулі, Ернандес, Авіла.

Не зіграють: Бакасетас, Туба, Ернандес, Дессерс, Чірівілла, Інгасон (Панатінаїкос) — Моранте, Іско, Ло Чельсо (Бетіс).

прогноз 1:1

Сельта — Ліон

Четвер, 12 березня, 22:00. Балаїдос, Віго

Пряма трансляція на MEGOGO.

Сельта вперше з 2017 року пробилася до 1/8 фіналу єврокубків, здолавши у плей-оф ПАОК. Команда Клаудіо Гіральдеса перебуває у чудовій серії, вигравши три з п'яти останніх матчів. На Балаїдосі "кельти" демонструють стовідсотковий показник проти французьких клубів цього сезону, вже обігравши тут Лілль та Ніццу. Головним героєм останніх зустрічей став Вілліот Сведберг, який забив два голи у ворота греків. Галисійці намагатимуться використати свій кураж та результативність Іглесіаса, щоб створити проблеми фавориту.

Ліон Паулу Фонсеки блискуче провів груповий етап, посівши перше місце з сімома перемогами у восьми матчах. Проте зараз "ткачі" перебувають у ігровій кризі, не знаючи перемог у чотирьох поєдинках поспіль. Кадрова ситуація також тривожна: вибули Нуама, Мейтленд-Найлз та Фофана. Французи традиційно вдало грають на виїзді у плей-оф, не програючи в основний час у шести останніх таких матчах. Вся надія гостей покладена на досвід Корентена Толіссо та вміння Романа Яремчука нав'язувати боротьбу в штрафному майданчику, хоча іспанці на своєму полі виглядають вкрай небезпечно.

Орієнтовні склади

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо, Каррейра — Весіно — Аспас, Моріба — Руеда, Іглесіас, Сведберг.

Ліон: Грайф — Мата, Ньякате, Хатебур — Тальяфіко, Тессманн, Нарті, Абнер — Карабец, Толіссо — Яремчук.

Не зіграють: Дуран (Сельта) — Морейра, Шульц, Мейтленд-Нілес, Фофана, Клюйверт, Нуама (Ліон).

прогноз 2:1

Ноттінгем Форест — Мідтьюлланн

Четвер, 12 березня, 22:00. Сіті Граунд, Ноттінгем

Пряма трансляція на MEGOGO.

Для Ноттінгем Форест цей єврокубковий сезон став першим за три десятиліття. Команда Вітора Перейри зуміла пройти Фенербахче у плей-оф, але зараз переживає спад в АПЛ, балансуючи на межі зони вильоту. "Лісники" мають серію з чотирьох матчів без перемог, а на Сіті Граунд статистика ще гірша — лише одна звитяга у восьми іграх. Величезною проблемою є травми основних виконавців: Кріса Вуда, Болі та Савони. Господарі мріють про помсту данцям за поразку на груповому етапі, а головним козирем має стати бразилець Ігор Жезус, який із сімома голами очолює список бомбардирів турніру.

Мідтьюлланн став одним із головних відкриттів сезону, посівши третє місце у групі та набравши 19 очок. Команда Майка Тулльберга не програє вже п'ять матчів поспіль, демонструючи яскраву гру в атаці. Данці вже мають успішний досвід протистоянь з англійськими клубами, зокрема перемогу над тим же Ноттінгемом у жовтні. Попри відсутність лідера атак Франкуліно та дискваліфікацію Осоріо, гості виглядають фаворитами. Вони діють компактно та ефективно, а присутність досвідченого Біллінга у центрі поля дозволяє "вовкам" контролювати темп гри.

Орієнтовні склади

Ноттінгем Форест: Ортега — Айна, Міленкович, Мурілло, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одой — Жезус.

Мідтьюлланн: Олафссон — Ерліч, Бех Соренсен, Діао — Мбабу, Біллінг, Кастільйо, Бак — Сімсір — Чо, Брумадо.

Не зіграють: Вуд, Савона, Віктор, Болі (Ноттінгем Форест) — Франкуліно, Гогорза, Осоріо (Мідтьюлланн).

прогноз 1:2

Ференцварош — Брага

Четвер, 12 березня, 22:00. Гроупама Арена, Будапешт

Пряма трансляція на MEGOGO.

Ференцварош зумів героїчно перевернути хід протистояння з Лудогорцем, забивши два голи вдома після поразки на виїзді. Команда під керівництвом Роббі Кіна набрала приголомшливу форму, здобувши п'ять перемог поспіль у всіх турнірах і очоливши угорський чемпіонат. На Гроупама Арені "зелені орли" демонструють агресивний футбол, а тріо Абу Фані — Баміделе — Гомес забезпечує високу результативність. Господарі налаштовані взяти максимум у першій грі, адже пам'ятають болючу поразку від Ноттінгема, яка позбавила їх прямого виходу до 1/8 фіналу.

Брага Карлоса Вісенса прибула до Будапешта в статусі однієї з трьох команд, які ще не програвали на виїзді в цій Лізі Європи. "Зброярі" в останньому турі Прімейри вирвали нічию у Спортінга завдяки голу Салазара на 96-й хвилині, що свідчить про залізний характер команди. Проте лазарет португальців переповнений: вибули захисники Ньякате та Барішич, а також форвард Ель Уаззані. Крім того, дискваліфікований Віктор Гомес. Бразі доведеться покладатися на досвід Жоау Моутінью та майстерність Рікарду Орти, щоб стримати натиск угорців, які на своєму полі діють вкрай натхненно.

Орієнтовні склади

Ференцварош: Гроф — Сіссе, Раемакерс, Гомес — Макрецкіс, Каніховські, Фані, Мадараш — Каду, Джозеф, Баміделе.

Брага: Хорнічек — Аррей-Мбі, Олівейра, Лагербільке — Мартінес, Моутінью, Гріллич, Доржелес — Салазар, Орта, Віктор.

Не зіграють: Гартенманн, Отвош (Ференцварош) — Гомес, Ньякате, Ель Уаззані, Барішич, Карвалью (Брага).

прогноз 1:1

Генк — Фрайбург

Четвер, 12 березня, 22:00. Сегека Арена, Генк

Пряма трансляція на MEGOGO.

Генк пробився до 1/8 фіналу після справжнього трилера з загребським Динамо, де все вирішилося в додатковий час. Команда Ніккі Гаєна демонструє яскраву гру в атаці, забиваючи щонайменше двічі в чотирьох останніх єврокубкових матчах. Проте захист "магістрів" нагадує прохідний двір — 10 пропущених голів у семи поєдинках Ліги Європи. На Сегека Арені бельгійці намагатимуться нав'язати свій темп, розраховуючи на бомбардирський хист Даана Гейманса та креатив юного Каретсаса.

Фрайбург Юліана Шустера має кардинально протилежну статистику: німці є однією з найкращих оборонних команд турніру (лише 4 пропущені голи), але мають найгіршу атаку серед топ-клубів. "Бразильці з Брайсгау" переживають не найкращі часи, не виграючи у трьох з чотирьох останніх матчів. Найбільше занепокоєння викликає виїзна форма — п'ять поразок у семи зустрічах. Через дискваліфікацію Максиміліана Еггештайна та травми захисників Розенфельдера й Кюблера, гостям буде вкрай важко стримати агресивний напад Генка, який на своєму полі завжди діє першим номером.

Орієнтовні склади

Генк: Лаваль — Ель-Уахді, Садік, Сметс, Діту — Сор, Саттльбергер, Каретсас, Іто — Гейманс, Мірізола.

Фрайбург: Атуболу — Треу, Гінтер, Огбус, Гюнтер — Остерхаге, Манзамбі — Бесте, Сузукі, Гріфо — Матанович.

Не зіграють: Розенфельдер, Кюблер, Еггештайн (Фрайбург).

прогноз 2:1

Штутгарт — Порту

Четвер, 12 березня, 19:45. МХП-Арена, Штутгарт

Пряма трансляція на MEGOGO.

Штутгарт готується до свого першого офіційного матчу проти Порту в статусі фаворита зустрічі. "Червоні" під керівництвом Себастьяна Генесса демонструють змішані результати в Бундеслізі, але на європейській арені вони залишаються грізною силою, особливо вдома. Деніз Ундав є ключовою фігурою, яка зв’язує півзахист з атакою, і саме від його гри залежатиме успіх штурму португальських редутів. Попри травми Вагномана та Загаду, склад німців виглядає збалансованим, а нападник Демірович готовий реалізувати найменший шанс біля воріт суперника.

Порту приїхав до Німеччини після невеликого спаду в результатах, втративши колишній імпульс у чемпіонаті. "Дракони" мають проблеми зі складом: через травми не зіграють лідер атак Саму Агехова та, ймовірно, Неуен Перес. Головна увага буде прикута до 17-річного таланта Оскара Пєтушевського, який вже почав забивати за дорослу команду. Команда Вітора Бруну намагатиметься зіграти прагматично, розраховуючи на досвід Діогу Кошти та швидкість Пепе. Очікується відкрита гра з великою кількістю голів, де Штутгарт спробує створити комфортний гандикап перед виїздом на Драгау.

Орієнтовні склади

Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон, Жакес, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг, Ундав, Фюріх — Демірович.

Порту: Діогу Кошта — Альберто Кошта, Сілва, Беднарек, Моура — Фофана, Варела, Мора — Пепе, Моффі, Пєтушевський.

Не зіграють: Йованович, Вагноман, Загаду, Діль (Штутгарт) — Агехова (Порту).

Під питанням: Перес (Порту).