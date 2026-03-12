Ліга конференцій

Football.ua представляє анонс чергових поєдинків наймолодшого клубного турніру УЄФА.

У четвер, 12 березня, на вболівальників чекає продовження поточної кампанії Ліги Конференцій УЄФА. Цього разу ми побачимо перші матчі 1/8 фіналу плей-оф.

Команди, яким вдалося завершити основний етап у топ-8 турнірної таблиці, зустрінуться з колективами-переможцями протистоянь у рамках 1/16.

Четвер, 12 березня, 19:45. АЗ Стадіон, Алкмар. Головний арбітр — Себастьян Гісхамер (Австрія). Пряма трансляція на MEGOGO

АЗ очікувано вибив Ноа на шляху до сьогоднішньої дуелі з празькою Спартою. Після поразки у Вірменії (0:1) нідерландський клуб розгромив суперника вдома (4:0). Таким чином у всіх чотирьох попередніх домашніх матчах турніру АЗ уникнув пропущених голів, тож гостям із Чехії доведеться докласти зусиль, щоб уразити ворота фіналіста Кубка Нідерландів, який у чемпіонаті йде шостим.

Сама ж Спарта з 1/4 фіналу Кубка своєї країни нещодавно вилетіла, також зазнавши поразки в принциповому, виїзному матчі проти лідируючої у чемпіонаті Славії (1:3), якій тепер поступається аж десятьма очками. Чеський клуб періодично провалює поєдинки на виїзді й сьогодні цілком може оступитися, хоч і без завдання значної шкоди шансам на вихід до наступного раунду.

прогноз 2:1

Четвер, 12 березня, 19:45. Познань Стедіум, Познань. Головний арбітр — Рохіт Саггі (Норвегія). Пряма трансляція на MEGOGO

Повний анонс цього протистояння читайте за посиланням.

Четвер, 12 березня, 19:45. Стадіон ХФК Рієка, Рієка. Головний арбітр — Вассіліс Фотіас (Греція). Пряма трансляція на MEGOGO

Двічі здолавши Омонію в 1/16 фіналу плей-оф Рієка сподівається гідно проявити себе в поєдинку з амбітним Страсбуром. Хорватський клуб не знає смаку домашніх поразок у всіх турнірах аж із серпня (15 матчів) і спробує перервати серію з чотирьох виїзних єврокубкових звитяг у виконанні французів. У чемпіонаті Хорватії Рієка йде третьою, нещодавно також діставшись півфіналу Кубка.

На початку березня Страсбур теж вийшов до півфіналу Кубка своєї країни, тоді як у чемпіонаті клуб нав'язує боротьбу за єврокубки, йдучи восьмим. Французи набрали 16 із 18-ти можливих очок протягом основного етапу й сьогодні мають намір перервати нечасту для них серію з трьох матчів без перемог на виїзді в усіх турнірах.

прогноз 1:1

Четвер, 12 березня, 19:45. Самсун Єні 19 Маїс Стедіум, Самсун. Головний арбітр — Маріан Барбу (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO

Один із кривдників київського Динамо в 1/16 фіналу плей-оф очікувано здолав Шкендію, двічі її обігравши. Тим не менш, восьмий у чемпіонаті Туреччини Самсунспор останнім часом недостатньо впевнено виглядає в домашніх поєдинках і в дуелі з представником топового чемпіонату ця суперечлива форма може завадити досягнути значного успіху.

Райо Вальєкано вперше аж із жовтня уникнув поразок у п'яти поспіль матчах Ла Ліги, що допомогло бодай трохи відірватися від зони вильоту. Зараз клуб іде 13-м, всього шістьма очками переважаючи 18-ту Мальорку, тож і поза Лігою конференцій йому є про що непокоїтися. Відповідно, навряд чи варто очікувато від іспанців максимального тиску саме сьогодні, а не в матчі-відповіді.

прогноз 0:0

Четвер, 12 березня, 22:00. Селгерст Парк, Лондон. Головний арбітр — Ігор Паяч (Хорватія). Пряма трансляція на MEGOGO

Фавориту на перемогу в Лізі конференцій довелося подолати 1/16 фіналу плей-оф, перш ніж зустрітися сьогодні з АЕКом. Нині 13-й клуб АПЛ Крістал Пелес вибив із турніру Зріньскі й тепер, нещодавно перервавши серію з дев'яти матчів без перемог удома, готовий помститися гостям із Ларнаки за поразку (0:1) на Селгерст Парк під час основного етапу.

АЕК іде третім у чемпіонаті Кіпру, нав'язуючи боротьбу за перший для себе відповідний титул у XXI столітті. Уникнувши поразок протягом основного етапу, клуб із Ларнаки вхопився за восьму сходинку й дістався одразу ж 1/8 фіналу плей-оф, але Крістал Пелес має перервати його безпрограшну серію, хоч і навряд чи дуже впевнено.

прогноз 1:0

Четвер, 12 березня, 22:00. Андрув стадіон, Оломоуц. Головний арбітр — Мохаммад Аль-Емара (Фінляндія). Пряма трансляція на MEGOGO

П'ята в чемпіонаті Чехії Сігма не без проблем упоралася з Лозанною в 1/16 фіналу плей-оф і тепер має пройти випробування представником топового чемпіонату. Чехи ледь не вибули з турніру за підсумками основного етапу, фінішувавши 24-ми й навряд чи вони спроможні досягнути чогось особливого у матчах проти Майнца.

Німцям, щоправда, навряд чи зараз до виступів у єврокубках. Майнц іде 15-м у Бундеслізі, тільки за додатковими показниками переважаючи 16-й Санкт-Паулі в зоні плей-оф за виживання. Маючи тільки одну виїзну звитягу в останніх 12-ти поєдинках усіх турнірів, сьогоднішні гості цілком можуть подарувати Сігмі нічийний результат.

прогноз 1:1

Четвер, 12 березня, 22:00. Стадіо Артеміо Франкі, Флоренція. Головний арбітр — Георгі Кабаков (Болгарія). Пряма трансляція на MEGOGO

В 1/16 фіналу плей-оф саме Фіорентина ледь не стала жертвою вражаючого камбеку Ягеллонії. Тим не менш, клуб із Флоренції дістався наступного раунду, в якому протистоятиме ще одним полякам. Сильніші на папері господарі поля зосереджені на боротьбі за виживання в Серії А (йдуть 17-ми), тож є сумніви, що в них вистачить сил для впевненої звитяги сьогодні.

Ракув нещодавно дістався півфіналу Кубка Польщі, тоді як у чемпіонаті йде четвертим, ведучи боротьбу за першу сходинку. Поляки були одними з трьох, кому вдалося уникнути поразок під час основного етапу, але до поєдинку у Флоренції вони все одно підходять у статусі андердогів. Ймовірніше за все, повноцінно доля путівки до наступного раунду вирішиться вже в Польщі.

прогноз 2:1

Четвер, 12 березня, 22:00. Стадіон Целє, Целє. Головний арбітр — Луїш Годінью (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

Ідентичні звитяги над Дрітою дозволили Целє опинитися в 1/8 фіналу плей-оф. Лідер чемпіонату Словенії клуб зазнав трьох поразок у п'яти останніх матчах на внутрішній арені, тож його форма перед другою за сезон домашньою дуеллю з АЕКом викликає питання. Перша ж завершилася на користь господарів поля (3:1) завдяки хет-трику Франко Ковачевича, який у січні перебрався до Ференцвароша.

АЕК у свою чергу очолює турнірну таблицю чемпіонату Греції, хоча й двох конкурентів переважає тільки двома очками. Саме гравці клубу з Афін забили найбільше голів протягом основного етапу. Очікуємо, що ряд досвідчених виконавців допоможе сьогоднішнім гостям продовжити безпрограшну серію в усіх турнірах до дев'яти поєдинків.