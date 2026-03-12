Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА, який пройде 12 березня та розпочнеться о 19:45.

Нарешті з’явився привід поговорити про український футбол у контексті єврокубкових змагань, завдячуючи початку виступів донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА. І вже перший суперників "гірників" обіцяє бути доволі складним — польський чемпіон Лех із Познані, проти якого обидва матчі будуть фактично гостьовими.

ЛЕХ — ШАХТАР

ЧЕТВЕР, 12 БЕРЕЗНЯ, 19:45 ▪️ МІСЬКИЙ СТАДІОН, ПОЗНАНЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОХІТ САГГІ (ВІНДАФЙОРД, НОРВЕГІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команда Арди Турана за підсумками основного раунду змагань посіла шосту сходинку в турнірній таблиці з 13 балами, поступившись лише варшавській Легії (1:2). За помахом долі жереб підкинув "гірникам" уже на першому етапі плей-оф суперника з тієї ж самої сусідньої країни, і при цьому провернути омріяний головним тренером донеччан фокус із місцем проведення "домашнього" поєдинку було просто неможливо, бо заявку подавати треба було заздалегідь, а іншим можливим суперником на цьому етапі був турецький Самсунспор, тож тут або пощастило, або не дуже.

Лех — чемпіон Польщі за підсумками минулого сезону, і стартувала команда Нільса Фредеріксена відповідно в кваліфікації до Ліги чемпіонів. Проте потягнула лише рівень конкуренції з ісландським Брейдабліком, із яким потім перетнувся той-таки Шахтар на основному етапі вже Ліги конференцій (2:0), тоді як "залізничники" далі не подужали сербську Црвену Звезду та бельгійський Генк, і також опинились у третьому за силою турнірі.

Паралельним ходом почалось і провисання Леха на внутрішній арені, де наразі клуб іде на третій сходинці в доволі щільній групі лідерів, однак позиції погіршились відносно Заглембє через поразку минулими вихідними від аутсайдера Відзева (1:2). А ще "синьо-білі" пропустили найбільше голів за 24 матчі серед усіх команд верхньої половини турнірної таблиці, що вказує на їхній відкритий стиль гри та далекий від ідеального захист, зібраний із молодих гравців.

Проблеми в захисті, скоріше за все, можуть виникнути й у Шахтаря, у якого буде відсутнім через травму капітан Микола Матвієнко, про що стало відомо в день перед грою. У Арди Турана, певна річ, буде опція для заміни, проте експерименти перед відповідальною грою — не найкраща річ, якою можуть займатись "гірники" на старті 2026 року, який для них минає не без ігрових проблем.

Банально ще жодного офіційного матчу донеччани в УПЛ не провели таким чином, щоб до них не виникало певних питань. А грали вони за цей час проти Карпат (3:0), Вереса (1:0) та Олександрії (1:0) — команд явно не лідируючого ешелону нашого футболу. І в кожному випадку голів від команди Турана доводилось чекати як не просто в другому таймі, так на останніх хвилинах основного часу, що неабияк сполохало вболівальників. Очевидно, що на внутрішній арені Шахтар суто на папері має бути на голову сильніший за будь-якого суперника станом на зараз.

Тим часом той-таки Лех "дешевше" за вимірами Transfermarkt приблизно в п’ять разів за нашого лідера чемпіонських перегонів. Але фаворитом першого матчу вважають саме поляків, хоча ті останніх два матчі програли, вилетівши ще й із Кубка Польщі після гри проти Гурніка (0:1). Вочевидь, Фредеріксен готує Шахтарю якийсь сюрприз, і оскільки покладатись на підтримку вболівальників у ці дві єврокубкові гри якось не доводиться з очевидних міркувань, донеччанам буде дуже непросто. Але вони під час жеребкування потрапили до такої половини турнірної сітки, що про слово "просто" взагалі можна забути.

За версією букмекерів, на перемогу Леха можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як потенційний успіх Шахтаря оцінюється показником 2.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.53.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ЛЕХ : Мрозек — Гумни, Скшипчак, Монька, Гургуль — Тоурдарссон, Оума, Пальма — Ішмаїл, Аньєро, Бенгтссон.

Не зіграють: Дуглас (ребра), Ягєлло (травма), Муравські (операція)

ШАХТАР : Різник — Вінісіус, Бондар, Марлон Сантос, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Назарина, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Егіналду.

Не зіграють: Матвієнко (сухожилля)

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА