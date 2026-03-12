Ліга чемпіонів

Каспер Юльманн розкритикував пізній одинадцятиметровий, який врятував лондонців від поразки у Лізі чемпіонів, але впевнений, що перед матчем-відповіддю психологічна перевага на боці його команди.

Головний тренер леверкузенського Баєра Каспер Юльманн не приховував свого розчарування після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала. Поєдинок на БайАрені завершився з рахунком 1:1, проте нічию каноніри вирвали лише завдяки суперечливому пенальті наприкінці гри.

Ключовий момент матчу стався на 89-й хвилині: гравець Арсенала Ноні Мадуеке впав у штрафному майданчику після мінімального контакту з Маліком Тілльманом. Попри бурхливі протести гравців Баєра та перевірку VAR, рішення арбітра залишилося незмінним.

Ексгравець леверкузенців Кай Гаверц холоднокровно реалізував пенальті, врятувавши лондонців від поразки.

"У мене змішані почуття. Ми показали дуже гарну гру проти топ-команди, але, звісно, розчаровані останнім епізодом. Перемога 1:0 була б набагато кращою за 1:1. Я не бачу там пенальті, але маємо те, що маємо", — зізнався Юльманн після фінального свистка.

Окремо тренер відзначив лідера команди Роберта Андріха, який відкрив рахунок у матчі. Отримавши жовту картку вже на другій хвилині, він провів видатний поєдинок, і тренер був радий, що не замінив його задля перестраховки.

Напередодні матчу-відповіді, який відбудеться наступного вівторка на стадіоні Емірейтс, Юльманн вважає, що тягар відповідальності повністю лежить на підопічних Мікеля Артети.

"Ми їдемо до Лондона з надією. Я вважаю, що на Арсенал чиниться величезний тиск. Ми мусимо і можемо видати ще один сильний виступ", — наголосив наставник Баєра, додавши, що наразі команда фокусується на найближчому матчі Бундесліги проти мюнхенської Баварії.

