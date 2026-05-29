Португалія

Півзахисник Бенфіки втратив 3 мільйони євро та тепер ділить статус третього найдорожчого українця з Трубіним і Миколенком.

Портал Transfermarkt оновив трансферні вартості футболістів чемпіонату Португалії, і зміни торкнулися українського хавбека Бенфіки Георгія Судакова.

Після перегляду оцінок ринкова вартість 23-річного півзахисника знизилася з 28 до 25 мільйонів євро.

Тепер Судаков ділить третє місце серед найдорожчих українських футболістів разом із воротарем Бенфіки Анатолієм Трубіним та захисником Евертона Віталієм Миколенком. Вартість обох гравців залишилася без змін.

Також без змін залишилася оцінка українського захисника Віторії Гімарайнш Ореста Лебеденка — його трансферна вартість становить 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Судаков вирішив залишитися в Бенфіці та довести свою цінність клубу.