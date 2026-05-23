Футболіст став переможцем чемпіонату Європи-2016.

Колишній захисник збірної Португалії Жозе Фонте вирішив завершити кар'єру у віці 42 років. Про це футболіст оголосив у своїх соціальних мережах.

"Сьогодні 882 гра. Остання. Нічого не давалося легко. Все було заслужено. Дякую всім, хто допоміг хлопчику з Пенафіеля здійснити його найзаповітнішу мрію: стати футболістом.

Минуло 24 роки. Чотири країни, кілька клубів, збірна. Я піднімав трофеї, навіть вигравав чемпіонат Європи та Лігу націй. Але лишилися не медалі, а люди.

Вічна подяка моїм батькам і братові, бо вони були поруч із першого дня. Моїй дружині та дітям, за вихідні, які я в них забирав. Всій родині.

З кожного клубу, за який я грав, я щось брав із собою. Дякую всім моїм партнерам по команді, тренерам та персоналу.

І нарешті Каса Піа, де я знайшов незвичайну групу людей — сьогодні ми знову разом. Дякую вам, вболівальникам… Я ношу вас у своєму серці. Дякую, футбол", — написав Фонте.

Останнім клубом Фонте була Каса Піа (з 2024 року), яка посіла 16 місце у Прімейрі, але зберегла місце в еліті через перехідні матчі проти Торреенсе, вигравши двоматчеву дуель (0:0, 2:0).

Цього сезону Фонте провів 20 матчів, у яких забив один м'яч та віддав один асист.

Також Фонте виступав за Саутгемптон, Лілль, Крістал Пелес, Брагу, Ештрелу, Вест Гем, Віторію Сетубал, Пасуш де Ферейру, Далянь та Фельгейраш. На його рахунку 750 офіційних матчів, 33 забиті м'ячі та 23 асисти з чотирма червоними картками.

На клубному рівні Жозе ставав чемпіоном та володарем Суперкубку Франції з Ліллем та виграла Кубок португальської ліги з Брагою.

Також Фонте провів 50 матчів у складі збірної Португалії, в яких забив один гол та віддав два асисти. У національній команді він став чемпіоном Євро-2016 та переможцем Ліги націй у 2019 році.

