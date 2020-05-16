Испания

Аргентинец не боится возвращаться к тренировкам.

Нападающий Барселоны Лионель Месси готов пойти на определенный риск, чтобы вернуться к тренировкам и начать подготовку к возобновлению сезона в Ла Лиге.

"Риск заражения присутствует повсюду. Когда ты выходишь из дому, то уже подвергаешь себя риску. Лучше не стоит об этом думать слишком много, потому что в таком случае нужно только сидеть дома", – рассказал Месси в комментарии AFP.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", забив 24 гола и совершив 16 ассистов.

Ранее сообщалось, что футбольные власти хотят возобновить сезон в Примере 12 июня.