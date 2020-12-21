Испания

Кандидат в президенты "сине-гранатовых" считает невыгодным вариант реконструкции стадиона.

Кандидат на пост президента Барселоны Агусти Бенедито предложил отказаться от планов на реконструкцию Камп Ноу и снести стадион, чтобы построить на его месте новую арену.

"Один из вариантов – снести Камп Ноу и построить новый стадион на этом же месте. Мы бы три года играли на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Второй вариант – проводить матчи на базе.

Реконструкция Камп Ноу будет стоить дороже, чем сооружение нового стадиона. Строительство арены с нуля обойдется менее чем в 900 миллионов евро.

Строительство финансировалось бы за счет продажи прав на название арены на срок в 25 лет. Реконструкция бы длилась на протяжении 9 или 10 лет", – приводит слова Бенедито Marca.

Ранее испанец высказался об интересе ПСЖ к форварду каталонского клуба Лионелю Месси.