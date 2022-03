Нападник Барселони Ансу Фаті відновився після пошкодження та повернувся до тренувального процесу.

Партнери по команді дуже радісно зустріли дев'ятнадцятирічного футболіста – гучними оплесками.

Look who it is!

👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/YTpNLjeJNn