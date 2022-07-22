Каталонці продовжують відновлювати своє фінансове становище.
getty images
22 липня 2022, 11:29
Каталонська Барселона продовжує залучати нові інвестиції в команду задля того, щоб покращити своє фінансове становище.
Так, "блаугранас" продали 15 відсотків свої телевізійних прав інвестиційній компанії Sixth Street на суму 400 млн евро.
Відзначимо, що не так давно Барселона продала цієї ж компанії 10 відсотків своїх прав. Обидві угоди розраховані на наступні 25 років.
Відзначимо, що Sixth Street також інвестують й у мадридський Реал.