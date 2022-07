Каталонська Барселона продовжує залучати нові інвестиції в команду задля того, щоб покращити своє фінансове становище.

Так, "блаугранас" продали 15 відсотків свої телевізійних прав інвестиційній компанії Sixth Street на суму 400 млн евро.

Відзначимо, що не так давно Барселона продала цієї ж компанії 10 відсотків своїх прав. Обидві угоди розраховані на наступні 25 років.

FC Barcelona and @SixthStreetNews reach agreement for the acquisition of an additional 15% share of the Club’s LaLiga broadcasting rights



