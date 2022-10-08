Іспанія

Флорентіно Перес виграв суд проти іспанської газети El Confidencial, заборонивши їм публікувати будь-які подальші аудіоматеріали, які можуть скомпрометувати президента Реала.

Влітку 2021 року El Confidencial опублікував аудіофайли, на яких можна почути розмову Переса з Хосе Антоніо Абелланом більше десяти років тому. У цих розмовах Перес ображав таких людей, як Кріштіану Роналду, Жозе Моурінью та Ікер Касільяс, яких Перес назвав шахраєм і невдахою.

El Confidencial зобов’язали сплатити символічну суму в один євро, але тепер їм заборонено публікувати подальші аудіоматеріали, пов’язані з Пересом.

Це є тривожним прецедентом, якщо засоби масової інформації, які вже перебувають під впливом зовнішніх сил, тепер не можуть в повній мірі суворо висвітлювати подібні події. Президент Реала представляє важливу політичну та економічну фігуру в Іспанії за межами своїх обов’язків перед іспанським клубом.

Нагадаємо, що Реал скоро продовжить контракт із Реалом.