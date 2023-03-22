Мадридці — про завершення кар'єри свого колишнього хавбека.
Месут Озіл, Getty Images
22 березня 2023, 17:26
Напередодні колишній півзахисник Реалу, Арсеналу та збірної Німеччини Месут Озіл оголосив, що завершує професійну кар'єру.
Мадридський Реал висловився щодо цього рішення німця, побажавши йому удачі у майбутньому.
"Слідуючи за рішенням Месута Озіла завершити кар’єру у професійному футболі, клуб Реал Мадрид хоче висловити свою вдячність, захоплення та прихильність до одного з наших чудових гравців. Успіхів, дорогий Месут, тобі та твоїй родині", — йдеться у заяві "бланкос".
Відзначимо, що у складі "королівського клубу" Озіл грав з 2010 по 2013 рік. На його рахунку 159 матчів, 27 голів та 81 асист. З Реалом він виграв чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок країни.