Напередодні колишній півзахисник Реалу, Арсеналу та збірної Німеччини Месут Озіл оголосив, що завершує професійну кар'єру.

Мадридський Реал висловився щодо цього рішення німця, побажавши йому удачі у майбутньому.

"Слідуючи за рішенням Месута Озіла завершити кар’єру у професійному футболі, клуб Реал Мадрид хоче висловити свою вдячність, захоплення та прихильність до одного з наших чудових гравців. Успіхів, дорогий Месут, тобі та твоїй родині", — йдеться у заяві "бланкос".

