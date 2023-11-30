Цікава статистика щодо українського форварда Жирони.
Артем Довбик, getty images
30 листопада 2023, 22:50
Нападник національної збірної України та іспанської Жирони Артем Довбик у поточному сезоні має найбільший відсоток торкань м'яча у штрафному майданчику суперника (34%). Про це повідомляє статистичний портал Opta.
До уваги бралися футболісти, які виступають за команди з топ-5 європейських чемпіонатів, та які зіграли у кампанії-2023/24 щонайменше 500 хвилин.
Слідом за 26-річним українським форвардом за цим статистичним показником йде зірковий норвезький нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд (30%), а трійку найкращих замикає нігерієць Віктор Осімген з Наполі (26%).
Четвертим йде англієць Оллі Воткінс з Астон Вілли (25%), а п'ятим — хорват Анте Будімір із Осасуни (24%).
У поточному сезоні Артем Довбик провів за Жирону 13 поєдинків у рамках іспанської Ла Ліги, в яких він забив 7 голів та віддав 5 результативних передач.