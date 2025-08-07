Іспанія

Досвідчений ганський півзахисник приєднався до клубу як вільний агент і розпочне тренування вже завтра.

Вільярреал підписав контракт із Томасом Парті — ганським півзахисником, який виступатиме за команду впродовж сезону-2025/26. Футболіст розпочне тренування з колективом вже завтра на базі клубу.

На рахунку Партеї понад 50 матчів за національну збірну Гани, а на клубному рівні він захищав кольори Арсеналу, Атлетіко Мадрид, Альмерії та Мальорки. З мадридським Атлетіко він вигравав чемпіонат Іспанії (2020/21), Суперкубок Європи (2018/19) і Лігу Європи (2017/18). У складі Арсеналу став переможцем Суперкубка Англії -023/24.

У клубі також поінформували, що футболіст наразі фігурує у судовому процесі в Англії. Парті категорично заперечує усі звинувачення, а Вільярреал підкреслює свою повагу до принципу презумпції невинуватості й очікує рішення суду.

Водночас клуб підтвердив свою принципову позицію проти будь-яких форм насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії чи поведінки, що принижує гідність людини.

Гучна справа Парті: тривале розслідування і хвиля критики на адресу Арсенала