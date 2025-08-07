Інше

Десятка найбільш прогресивних молодиків у світовому футболі.

Трофей Копа — щорічна футбольна нагорода, яка започаткована в 2018 році та вручається найкращому молодому футболісту світу, який не досяг віку в 21 рік.

Церемонія нагородження відбувається одночасно з церемонією вручення іншого відомого індивідуального трофею — Золотого м'яча.

Нагорода носить назву на честь французького нападаючого Раймона Копа.

Нагороду присуджує журнал France Football, який відібрав десятку найбільш прогресивних гравців у цій віковій групі за останній рік.

Айюб Буадді (Лілль)

Пау Кубарсі (Барселона)

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Естевао (Палмейрас / Челсі)

Дін Гюйсен (Реал Мадрид)

Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал)

Родрігу Мора (Порту)

Жуан Невеш (ПСЖ)

Ламін Ямал (Барселона)

Кенан Їлдиз (Ювентус)

У 2025 році велика церемонія відбуватиметься 22 вересня.