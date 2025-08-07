Десятка найбільш прогресивних молодиків у світовому футболі.
Ламін Ямал, Getty Images
07 серпня 2025, 14:20
Трофей Копа — щорічна футбольна нагорода, яка започаткована в 2018 році та вручається найкращому молодому футболісту світу, який не досяг віку в 21 рік.
Церемонія нагородження відбувається одночасно з церемонією вручення іншого відомого індивідуального трофею — Золотого м'яча.
Нагорода носить назву на честь французького нападаючого Раймона Копа.
Нагороду присуджує журнал France Football, який відібрав десятку найбільш прогресивних гравців у цій віковій групі за останній рік.
Айюб Буадді (Лілль)
Пау Кубарсі (Барселона)
Дезіре Дуе (ПСЖ)
Естевао (Палмейрас / Челсі)
Дін Гюйсен (Реал Мадрид)
Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал)
Родрігу Мора (Порту)
Жуан Невеш (ПСЖ)
Ламін Ямал (Барселона)
Кенан Їлдиз (Ювентус)
У 2025 році велика церемонія відбуватиметься 22 вересня.