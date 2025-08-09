Порція штрафів для каталонської команди.
Роберт Левандовські та Ламін Ямал, Getty Images
09 серпня 2025, 14:19
УЄФА покарала вінгера Барселони Ламіна Ямала та нападника Роберта Левандовські за підсумками минулої кампанії у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, обидва футболіста "блаугранас" отримали штрафи у розмірі п'яти тисяч євро за порушення антидопінгових правил.
Обидва гравці не виконали вимоги антидопінгового контролю, проігнорувавши прохання прийти на контрольний пункт відразу після матчу-відповіді проти Інтера (3:4).
Також штраф та дискваліфікацію на один єврокубковий матч отримав головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік, який заплатить 20 тисяч євро. Його покарали за порушення загальних правил гідної поведінки.
