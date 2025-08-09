Іспанія

Порція штрафів для каталонської команди.

УЄФА покарала вінгера Барселони Ламіна Ямала та нападника Роберта Левандовські за підсумками минулої кампанії у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболіста "блаугранас" отримали штрафи у розмірі п'яти тисяч євро за порушення антидопінгових правил.

Обидва гравці не виконали вимоги антидопінгового контролю, проігнорувавши прохання прийти на контрольний пункт відразу після матчу-відповіді проти Інтера (3:4).

Також штраф та дискваліфікацію на один єврокубковий матч отримав головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік, який заплатить 20 тисяч євро. Його покарали за порушення загальних правил гідної поведінки.

