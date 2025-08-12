Іспанія

Пріоритетом для каталонців є воротар, але англійський форвард зберігає спокій і розраховує вийти на поле вже в першому турі чемпіонату.

У Барселоні впевнені, що найближчим часом зможуть зареєструвати Маркуса Рашфорда та Жоана Гарсію для участі в матчах Ла Ліги.

За інформацією Marca, це стане можливим завдяки переходу Іньїго Мартінеса в Ан-Наср, а також тривалій відсутності Марка-Андре тер Штегена, який відновлюється після операції на спині. Клуб регулярно надсилає гравцям, що очікують на офіційне підтвердження, позитивні новини про прогрес у процесі.

Пріоритетом для Барселони є реєстрація воротаря Гарсії. Рашфорд, який перебуває в оренді з Манчестер Юнайтед, знав про можливі труднощі з оформленням і залишається впевненим, що зможе зіграти у першому турі.

Каталонський клуб розпочне сезон матчем на виїзді проти Мальорки, який відбудеться в суботу, 16 серпня.