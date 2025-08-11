Інше

Відбулися чергові товариські матчі європейських клубів.

У неділю ввечері, 10 серпня, відбулися чергові товариські матчі європейських клубів у рамках підготовки до старту нового сезону.

У першому матчі Барселона розгромила італійський Комо, який очолює колишній гравець "блаугранас" Сеск Фабрегас, з рахунком 5:0.

Команда Ганса-Дітера Фліка взялася за справу в середині першого тайму, коли на 21 хвилині голом відзначився Фермін Лопес, який через 14 хвилин оформив дубль після передачі Френкі де Йонга.

Потім Маркус Рашфорд відзначився асистом на Рафінью, а за п'ять хвилин результативний удар на свій рахунок записав Ламін Ямал, який у другому таймі оформив дубль.

Барселона — Комо 5:0

Голи: Лопес, 21, 35, Рафінья, 37, Ямал, 42, 49.

У другій грі Вільярреал поступився Астон Віллі з рахунком 0:2. Перемогу "левам" забезпечили точні удари Оллі Воткінса та Еміліано Буендії.

Вільярреал — Астон Вілла 0:2

Голи: Воткінс, 23, Буендія, 49.