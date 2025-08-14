Іспанія

Гра 17 туру Ла Ліги в Маямі потребує схвалення федерації, але клуби вже розраховують на значну фінансову компенсацію.

Матч Ла Ліги між Барселоною та Вільярреалом може відбутися в США, у Маямі, і принести каталонському клубу від п'яти до шести мільйонів євро, повідомляє Diario Sport. Для Вільярреала компенсація буде трохи вищою, щоб покрити недоотримані доходи від продажу квитків.

Раніше Королівська іспанська футбольна федерація надіслала до УЄФА запит на проведення гри 20 грудня. Однак Асоціація футболістів Іспанії (AFE) проголосувала проти цієї ініціативи на своєму засіданні. На ньому не був присутній Хав’єр Тебас, голова Ла Ліги та віцепрезидент RFEF.

Якщо пропозицію схвалять, обидва клуби отримають фінансову компенсацію за проведення матчу поза межами Іспанії, що стане значним доходом для команд.

Раніше повідомлялось, що Барселона отримає дозвіл заявити Жоана Гарсію замість травмованого тер Штегена.