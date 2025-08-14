Іспанія

Медична комісія Ла Ліги підтвердила довгострокову травму німецького воротаря, що відкриває шлях для реєстрації іспанця.

Барселона зможе офіційно заявити іспанського голкіпера Жоана Гарсію для участі в матчах Ла Ліги.

Як повідомив офіційний сайт чемпіонів Іспанії: "ФК Барселона повідомляє, що медична комісія Ла Ліги визнала травму воротаря Марка-Андре тер Штегена такою, що відповідає критеріям довгострокової. Клуб негайно приступить до офіційної реєстрації гравця Жоана Гарсії". Каталонці планують здійснити реєстрацію 14 серпня.

Раніше процес було заблоковано через конфлікт між клубом та тер Штегеном. Німецький воротар відмовлявся підписувати медичний звіт, необхідний для підтвердження його відсутності щонайменше на чотири місяці.

Раніше повідомлялося, що Жоан Гарсія зазнав тиску після переходу в Барселону.