Іспанія

Після виступів у МЛС гравець продовжить кар'єру в Іспанії.

Ельче офіційно оголосив про підписання аргентинського півзахисника Федеріко Редондо. 22-річний гравець перейшов із Інтер Маямі та підписав контракт до червня 2030 року.

𝐅𝐞𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐣𝐢𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞. pic.twitter.com/rUBefTSMWT — Elche Club de Fútbol (@elchecf) August 14, 2025

Редондо — вихованець Аргентінос Хуніорс, де дебютував у 2022 році. У 2024 він приєднався до Інтер Маямі, виступав у МЛС і брав участь у Клубному чемпіонаті світу. Має досвід гри за молодіжну збірну Аргентини, а також був викликаний до національної команди.