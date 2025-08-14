Після виступів у МЛС гравець продовжить кар'єру в Іспанії.
Федоріко Редондо, пресслужба ФК Ельче
14 серпня 2025, 16:52
Ельче офіційно оголосив про підписання аргентинського півзахисника Федеріко Редондо. 22-річний гравець перейшов із Інтер Маямі та підписав контракт до червня 2030 року.
Редондо — вихованець Аргентінос Хуніорс, де дебютував у 2022 році. У 2024 він приєднався до Інтер Маямі, виступав у МЛС і брав участь у Клубному чемпіонаті світу. Має досвід гри за молодіжну збірну Аргентини, а також був викликаний до національної команди.