Іспанія

У каталонської команди традиційні проблеми із фінансовим фейр-плей.

Одразу кілька гравців Барселони не зможуть допомогти команді у стартовому турі іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Marca.

Воротар Войцех Щесни, захисник Жерар Мартін та нападник Маркус Рашфорд не потраплять у заявку команди, оскільки вони не встигнуть пройти процес реєстрації для участі у чемпіонаті Іспанії.

Водночас, воротар Жоан Гарсія зможе взяти участь у матчі, оскільки медичний комітет Ла Ліги дозволив Барселоні замінити в заявці травмованого Марка-Андре тер Штегена.

Нагадаємо, матч Мальорка – Барселона відбудеться у суботу, 16 серпня. о 20:30 за Києвом.