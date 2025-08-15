Іспанія

Каталонці ризикують розпочати сезон без Маркуса Рашфорда та ще двох гравців.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловив своє розчарування через труднощі клубу з реєстрацією нових футболістів перед стартом Ла Ліги.

За інформацією іспанських ЗМІ, каталонці можуть не встигнути заявити Маркуса Рашфорда та ще двох новачків до першого туру чемпіонату. Єдиним підтвердженим новим гравцем у заявці наразі є воротар Жоан Гарсія.

Флік зазначив, що ситуація нагадує торішню, і додав, що тренерський штаб зосереджується лише на тих аспектах, які може контролювати, довіряючи керівництву клубу у вирішенні адміністративних питань.

Перший матч нового сезону Барселона проведе завтра, 16 серпня, на виїзді проти Мальорки.

Раніше УЄФА оштрафувала Ямала та Левандовські, Флік отримав дискваліфікацію.