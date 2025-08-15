Іспанія

Український півзахисник вийде у старті Жирони проти Райо Вальєкано, Владислав Крапивцов — у запасі.

Жирона розпочне новий сезон Ла Ліги домашнім поєдинком проти Райо Вальєкано.

Головною новиною складу для українських уболівальників стане те, що крайній півзахисник збірної України Віктор Циганков вийде на поле з перших хвилин.

У той же час, 20-річний український воротар каталонців Владислав Крапивцов залишився у запасі.

Матч-відкриття сезону чемпіонату Іспанії відбудеться сьогодні, 15 серпня, о 20:00 за київським часом.