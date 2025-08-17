Іспанія

Відбувся черговий матч стартового туру іспанської Ла Ліги.

Хетафе у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Сельту з рахунком 2:0.

Команда Хосе Бордаласа відкрила рахунок на старті другого тайму, коли результативним ударом відзначився Адріан Лісо.

Потім на 72 хвилині Хетафе подвоїв перевагу в рахунку завдяки голу Крістантуса Уче, який перед цим відзначився асистом.

Свій наступний матч Сельта проведе проти Мальорки (23 серпня), а Хетафе зустрінеться із Севільєю (25 серпня).

Сельта — Хетафе 0:2

Голи: Лісо, 47, Уче, 72.

Сельта: Раду — Родрігес, Лаго (Дуран, 82), Алонсо — Мінгеса, Бельтран (Сарагоса, 57), Моріба, Рістич (Сотело, 57) — Аспас, Жутгла (Іглесіас, 67), Сведберг (Ель-Абделлауі, 57).

Хетафе: Сорія — Бехуша, Іглесіас, Джене, Ріко, Давінчі — Мартін, Мілья, Арамбаррі — Лісо (Сола, 78), Уче.

Попередження: Сведберг, Родрігес, Алонсо — Уче, Сорія.