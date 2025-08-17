Відбувся черговий матч стартового туру іспанської Ла Ліги.
Сельта - Хетафе, Getty Images
17 серпня 2025, 20:00
Хетафе у матчі стартового туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Сельту з рахунком 2:0.
Команда Хосе Бордаласа відкрила рахунок на старті другого тайму, коли результативним ударом відзначився Адріан Лісо.
Потім на 72 хвилині Хетафе подвоїв перевагу в рахунку завдяки голу Крістантуса Уче, який перед цим відзначився асистом.
Свій наступний матч Сельта проведе проти Мальорки (23 серпня), а Хетафе зустрінеться із Севільєю (25 серпня).
Сельта — Хетафе 0:2
Голи: Лісо, 47, Уче, 72.
Сельта: Раду — Родрігес, Лаго (Дуран, 82), Алонсо — Мінгеса, Бельтран (Сарагоса, 57), Моріба, Рістич (Сотело, 57) — Аспас, Жутгла (Іглесіас, 67), Сведберг (Ель-Абделлауі, 57).
Хетафе: Сорія — Бехуша, Іглесіас, Джене, Ріко, Давінчі — Мартін, Мілья, Арамбаррі — Лісо (Сола, 78), Уче.
Попередження: Сведберг, Родрігес, Алонсо — Уче, Сорія.