Головний тренер мадридського Реалу Хабі Алонсо висловився напередодні матчу 1-го туру іспанської Ла Ліги з Осасуною. Його слова наводить Marca.

"Ми всі з хвилюванням, ентузіазмом і нетерпінням чекаємо початку сезону. Це були короткі, але насичені два тижні, і ми вже з нетерпінням чекаємо виходу на Бернабеу. Ми хочемо добре почати. Перший матч завжди важливий. Завтра настане вирішальний день.

Сезон для нас тільки починається – подивимося, як підуть справи. Сподіваюся, говорити про суддівство нам не доведеться. Я не хочу говорити про це передчасно.

Ми досягаємо прогресу. Його складно оцінити не перебуваючи всередині команди. Впевнений, нам ще багато чого належить зробити. Але ми вже представили основні ідеї та основи на Клубному чемпіонаті світу і працювали над ними останні два тижні. Відчуття хороше.

Родріго? Влітку ходить багато чуток. З ним все добре. Я розраховую на всіх і хочу, щоб вони були віддані команді і викладалися на всі 100%. Ось що мене турбує і займає зараз", — заявив Алонсо.

Дебют Хабі Алонсо в якості головного тренера Реала в Ла Лізі відбудеться завтра, 19-го серпня, о 22:00 за київським часом.