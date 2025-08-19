Іспанія

Австрійський захисник може залишити клуб, незважаючи на бажання залишитися в Іспанії.

Керівництво мадридського Реала відкрите до пропозицій щодо трансферу австрійського універсала Давіда Алаби. Причиною такого рішення стали високі зарплатні витрати, а також відсутність довіри з боку Хабі Алонсо, який не бачить футболіста основним гравцем команди.

Попри те, що сам Алаба прагне продовжити виступи в Іспанії, його агент уже отримав попередження: у разі надходження привабливої пропозиції протягом найближчих двох тижнів клуб готовий її розглянути.

Серед можливих претендентів на досвідченого захисника розглядаються клуби із Саудівської Аравії.

Австрієць приєднався до Реала влітку 2021 року після завершення контракту з Баварією. Втім, через серію травм він так і не зміг закріпитися в складі мадридців. Минулого сезону Алаба відіграв лише 14 матчів у всіх турнірах.

Раніше з’являлася інформація про те, що Фенербахче зробив запит щодо Давіда Алаби.