Іспанія

Ексгравець Астон Вілли та збірної Бельгії підсилив середню лінію іспанського клубу.

Реал Ов’єдо офіційно оголосив про трансфер бельгійського півзахисника Леандера Дендонкера, права на якого раніше належали Астон Віллі.

Як повідомляє пресслужба клубу, 30-річний бельгійській футболіст підписав контракт із новачком Ла Ліги до 30 червня 2027 року та стане важливим підсиленням для середини поля астурійців.

Дендонкер також відомий за своїми виступати за Вулвергемптон, за який відіграв 159 матчів. Окрім клубів АПЛ, він на правах оренди захищав кольори італійського Наполі та виступав за бельгійський Андерлехт.

На міжнародному рівні Дендонкер дебютував за збірну Бельгії у 2015 році в товариському матчі проти Франції. У 2018-му він потрапив до заявки "червоних дияволів" на чемпіонат світу на росії під керівництвом Роберто Мартінеса.