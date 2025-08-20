Іспанія

Іспанський захисник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Осасуною.

Захисник та капітан мадридського Реала Дані Карвахаль прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру Ла Ліги проти Осасуни (1:0).

"Гарний старт – це ключ до успіху. Ми знали, що погано підготовлені, і команда лише набирає оберти. Нам трохи не вистачило витривалості, і нам було важко підтримувати високий темп протягом усього матчу, але ми майже не страждали. Загалом гра була напруженою. Головне було набрати три очки.

Сьогодні був особливий день для мене. З того моменту, як я вийшов на розминку, я відчув тепло вболівальників. Хочу подякувати їм за те, що вони завжди були поруч протягом цих довгих 318 днів. Я повернувся і сподіваюся подарувати їм гарні виступи та титули. Я старанно тренуюся і входжу в ритм змагань, який прийде з тренуваннями та грою. Дуже радий, що зміг вийти та зіграти вдома, де мене дуже люблять. Тепер потрібно зосередитись на Ов'єдо.

Капітанська пов'язка? Це нагорода за багато років роботи. Можливість бути капітаном цього корабля є дуже важливою для мене. Я сподіваюся зробити це з величезною гордістю, але також з великою повагою до всіх моїх партнерів по команді та бажанням створити команду-переможця", — наводить слова Карвахаля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Осасуна.