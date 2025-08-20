Іспанія

Француз поділився своїми думками після гри з Осасуною.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу "вершкових" у стартовому турі Ла Ліги проти Осасуни (1:0), у якому він забив єдиний гол.

"Це перший матч сезону і для нас було важливо розпочати з перемоги вдома. Ми знали, що гра буде складною, тому що Осасуна мала чіткий план — чекати і контратакувати з Будіміром. Ми це знали та працювали над цим.

У першому таймі ми мали мало вільного простору, і ми намагалися більше грати з одного флангу на інший. Після цього ми мали більше можливостей. У другому таймі ми швидко забили та контролювали хід матчу. Хотіли забити другий гол, але не вийшло. Перемога залишилася за нами. Ми налаштовані позитивно, але прагнемо більшого.

Тренер хотів, щоб ми добре контролювали м'яч. Грали на половині поля суперника і швидко переводили м'яч з одного флангу на інший, щоби суперник бігав та давати нам простір. Ми працювали над цим протягом тижня. У нас все гаразд. Є речі, які нам потрібно покращити, адже це перша гра сезону, і ми щойно повернулися з відпустки. Ми продовжуватимемо вдосконалюватися.

Я почуваюся добре, але найголовніше — допомагати команді у нападі та захисті. Решта додасться.

Десятий номер? Це особливий номер тут. Я грав під дев'ятим номером, що також важливо. Мені пощастило мати два важливі номери за два сезони, але найголовніше грати тут, на Бернабеу, за Реал Мадрид.

Було спекотно, але чудово знову бути поряд з вболівальниками. Це завжди добре для нас, і коли ми виходимо на поле, ми хочемо добре зіграти для вболівальників Реалу та тих, хто дивиться нас вдома", — наводить слова Мбаппе прес-служба клубу.

