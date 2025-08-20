Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Осасуною.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу своєї команди у матчі стартового туру Ла Ліги проти Осасуни (1:0).

"Були гарні моменти та моменти, які нам потрібно покращити. Після двох тижнів передсезоння нам ще багато чого належить зробити. Думаю, ми були організовані, але нам трохи забракло свіжості у фінальній третині. Проти низького блоку нам було важко створювати гольові моменти. Впевнений, що з огляду на все хороше і погане ми додамо і увійдемо в потрібний ритм. У нас залишилося ще два матчі до перерви, і ми перебуваємо у фазі налагодження. Перемога, безперечно, дає спокій для продовження роботи.

Я бачив, що новачків не обтяжувала ні футболка, ні вихід на поле стадіону Бернабеу. Усі четверо зіграли добре, хоч і не блискуче. Але вони були серйозні, не припускалися помилок, не нервували і добре вписалися в команду. Це був перший тур і тепер нам потрібно готуватися до наступного матчу. Після першого враження я маю багато позитиву. Я дуже радий повернутись на Бернабеу.

Осасуна грала у свою гру, і було складно знайти вільний простір. У деяких розіграшах ми доходили до лицьової лінії, особливо на лівому фланзі з Вінісіусом та Каррерасом, але не змогли віддати останній пас. Принаймні вони не змусили нас оборонятися — ми багато грали на половині поля суперника. Нам трохи забракло креативності в останній третині поля. Це етап адаптації і нам потрібно продовжувати вдосконалюватися.

Я вже бачив, що Мастантуоно може зробити свій внесок, і він мав кілька гарних моментів. Він не міг тренуватись з нами, але він готувався. Він дуже чекав цього моменту, і іноді емоції переважують наполегливу роботу. Він вплинув на гру, і це хороша новина, що він дебютував.

З того часу, як я тут, Арда Гюлер досяг прогресу. Це стосується не лише його якості, яка вже була очевидною, а й розуміння позиції: його здатності забезпечувати стабільність, контролювати гру та вступати у боротьбу. У першому таймі він дозволив нам продовжувати атакувати. Нам потрібно продовжувати тиснути на нього та давати ігрові хвилини, щоб він став важливим гравцем. Він цього прагне, і я радий за нього.

Що відбувається з Родріго? Нічого не відбувається. Клубний чемпіонат світу проходив у іншому контексті. Сьогодні просто гра, решту можна залишити позаду. Важливим є цей сезон, і, звичайно, я розраховую на Родріго. Це лише гра і не варто загадувати занадто далеко. Сьогодні все залежало від обставин, що склалися під час гри, та моїх рішень.

Після минулого року, коли Мбаппе зробив багато хорошого, він хоче більшого. Не знаю, чи це пов'язано з кількістю гравців або з його прагненням до перемоги, але відчувається, що він хоче грати краще як індивідуально, так і колективно. Він хоче надихати оточуючих. Якщо це допомагає іншим, це просто фантастика. Це бажання відчувається щодня, і сьогодні він створив різні, вирішальні моменти.

Ми мали мало часу на підготовку. Ми очікували, що Осасуна гратиме трохи вище, ґрунтуючись на тому, що бачили у передсезонні. Проти низького блоку ми не могли багато тренуватись останні два тижні. Ми маємо якості гравців для таких ситуацій. Гравці, які можуть більше залишатися у штрафному майданчику та атакувати здалеку. Потрібно знати, як зосередитись. Це ті ситуації, з якими ми маємо зіткнутися, і ми повинні краще підготуватися до таких моментів.

Гюйсен та Мілітао — пара центральних захисників? Тут ніхто не застрахований. Хто гідний грати, той і грає. У нас є й інші, такі як Рюдігер, Асенсіо та Алаба, який прогресує з кожним днем. Я дуже задоволений Мілітао після його травми. Він почував себе добре ще з передсезоння, і сьогодні він провів дуже надійну гру. Це дуже добрі новини.

Карвахаль важливий як на полі, так і у психологічному плані. Він капітан, він має величезний імпульс. Він має великий досвід виступів тут, на Бернабеу, у європейських змаганнях та в Ла Лізі. Він знає, що потрібно для перемоги, і передача цього досвіду матиме вирішальне значення для інших", — наводить слова Алонсо прес-служба клубу.

