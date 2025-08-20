Іспанія

Захар Осьмухін продовжить кар'єру в Іспанії.

Вінгер академії київського Динамо Захар Осьмухін став гравцем Хетафе. Про це повідомляє агенція Talented birds.

Деталі угоди із 15-річним українцем не розголошуються.

Раніше Осьмухін виступав за Динамо U-17, а також викликався до збірної України U-15, де забив один гол за три матчі.

Додамо, що агенцією Talented birds володіють колишні гравці збірної України – Роман Зозуля та Євген Коноплянка.