Захар Осьмухін продовжить кар'єру в Іспанії.
Захар Осьмухін, instagram.com/tbagency_
20 серпня 2025, 15:24
Вінгер академії київського Динамо Захар Осьмухін став гравцем Хетафе. Про це повідомляє агенція Talented birds.
Деталі угоди із 15-річним українцем не розголошуються.
Раніше Осьмухін виступав за Динамо U-17, а також викликався до збірної України U-15, де забив один гол за три матчі.
Додамо, що агенцією Talented birds володіють колишні гравці збірної України – Роман Зозуля та Євген Коноплянка.