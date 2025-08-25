Італія

Мадридці повністю контролюють долю свого вихованця.

Аргентинський центральний атакувальний півзахисник Ніко Пас у своєму дебютному сезоні в складі італійського Комо зумів стати одним із найкращих гравців усієї Серії A, чим пожвавив розмови довкола подальшого розвитку власної кар’єри.

При цьому 20-річний виконавець дістався Комо майже за безцінь — 6 млн євро, які відправились на рахунки мадридського Реала.

Але при цьому "галактікос" залишили за собою право викупити його контракт за 9 млн євро влітку наступного року, або за 10 млн євро — ще за рік.

У той самий час трансферна вартість Паса вже перевищує ці показники в кілька разів.

Зокрема, лондонський Тоттенгем був готовий практично до подвоєння власної стартової пропозиції в 40 млн євро та звернувся до італійців одразу із 70 млн євро.

Але отримав відмову — місцеві ЗМІ повідомляють, що роль Реала у відповіді Комо була головним чинником.

Минулого сезону Ніко відзначився 6 голами та 9 асистами у 35 матчах за Комо, отримавши визнання як найкращого молодого гравця розіграшу Серії А.