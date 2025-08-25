Іспанія

Команда Хабі Алонсо здобула другу перемогу на старті чемпіонату Іспанії.

Реал Мадрид упевнено здобув другу перемогу поспіль у Ла Лізі, розгромивши Овьєдо на виїзді з рахунком 3:0 у матчі другого туру сезону-2025/26.

З перших хвилин зустрічі команда Хабі Алонсо контролювала гру, демонструючи перевагу як у володінні м’ячем, так і в створенні моментів. Господарі намагалися діяти компактно в обороні, але зупинити атакувальну лінію мадридців було надзвичайно складно.

Перший гол Реал забив на 37-й хвилині — Кіліан Мбаппе скористався помилкою захисників та вивів свою команду вперед. У другому таймі Овьєдо спробував додати гостроти біля воріт Куртуа, але їхні зусилля не дали результату.

Наприкінці зустрічі мадридці закріпили свою перевагу. Спершу Мбаппе оформив дубль, реалізувавши свій шанс, а за кілька хвилин Вінісіус Жуніор довів рахунок до розгромного — 3:0.

Завдяки цій перемозі Реал Мадрид набрав шість очок після двох турів і перебуває серед лідерів чемпіонату разом із Барселоною та Вільярреалом.

Реал Овьєдо — Реал Мадрид 0:3

Голи: Мбаппе, 37, 83, Вінісіус, 90+3

Реал Овьєдо: Есканделл — Луенго, Костас, Кальво, Альхассан — Сібо — Відаль, Ілич (Еджарія, 72), Дендонкер (Касорла, 90), Чайра — Рондон

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль (Александер-Арнольд, 87), Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Мастантуоно (Вінісіус, 63), Вальверде, Чуамені, Гоес (Діас, 63) — Гюлер (Гарсія, 74), Мбаппе (Себальйос, 87)

Попередження: Ілич, Кальво — Вінісіу