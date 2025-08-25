Іспанія

Український форвард Роми може приєднатися до іспанського клубу, який виступатиме у Лізі чемпіонів.

Український нападник Роми Артем Довбик наближається до переходу в іспанський Вільярреал, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі у соцмережі X.

За даними джерела, сторони досягли суттєвого прогресу у переговорах щодо оренди форварда. Угода передбачає опцію викупу контракту, а Вільярреал покриватиме зарплату Довбика протягом орендного періоду.

Сам гравець готовий перейти до Іспанії, проте для завершення трансферу Ромі потрібно підшукати заміну на його позицію. Якщо оренда відбудеться, Довбик стане другим українцем у складі Вільярреала — раніше до клубу приєднався молодіжний воротар збірної України Яків Кінарейкін, який гратиме за дубль.

Вільярреал у сезоні-2025/26 виступатиме у Лізі чемпіонів після п’ятого місця в чемпіонаті Іспанії та прямої кваліфікації в основний раунд турніру.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома виставила на трансфер Довбика.