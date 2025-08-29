Іспанія

Найближчий матч каталонська команда проведе проти Севільї.

Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити найближчий матч іспанської Ла Ліги проти Севільї. Про це повідомляє AS.

За словами головного тренера команди Мічела, 27-річний українець пропустив тренування через дискомфорт у лівій нозі, яку він пошкодив у минулій зустрічі проти Вільярреала (0:5).

"Циганков не тренувався через дискомфорт у лівій нозі, і завтра ми вирішимо, чи зможе він грати. Янгель Еррера травмований, а Міовські перебуває в ситуації, коли може покинути команду – він має визначитися зі своїм майбутнім, тому завтра не буде в заявці.

Також не зіграють Абель Руїс і Ван де Бек, які досі відновлюються після травм. Погана новина – серйозна втрата Хуана Карлоса, який пошкодив коліно", — сказав Мічел.

Цього сезону Циганков, який нещодавно отримав виклик до збірної України на матчі відбору ЧС-2026, провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.

Нагадаємо, матч Жирона — Севілья пройде завтра, 30 серпня, о 20:30 за Києвом.

Раніше була інформація, що Жирона активувала клаусулу форварда Динамо Владислава Ваната.