Найближчий матч каталонська команда проведе проти Севільї.
Віктор Циганков, Getty Images
29 серпня 2025, 18:55
Вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити найближчий матч іспанської Ла Ліги проти Севільї. Про це повідомляє AS.
За словами головного тренера команди Мічела, 27-річний українець пропустив тренування через дискомфорт у лівій нозі, яку він пошкодив у минулій зустрічі проти Вільярреала (0:5).
"Циганков не тренувався через дискомфорт у лівій нозі, і завтра ми вирішимо, чи зможе він грати. Янгель Еррера травмований, а Міовські перебуває в ситуації, коли може покинути команду – він має визначитися зі своїм майбутнім, тому завтра не буде в заявці.
Також не зіграють Абель Руїс і Ван де Бек, які досі відновлюються після травм. Погана новина – серйозна втрата Хуана Карлоса, який пошкодив коліно", — сказав Мічел.
Цього сезону Циганков, який нещодавно отримав виклик до збірної України на матчі відбору ЧС-2026, провів два матчі, в яких відзначився одним асистом.
Нагадаємо, матч Жирона — Севілья пройде завтра, 30 серпня, о 20:30 за Києвом.
Раніше була інформація, що Жирона активувала клаусулу форварда Динамо Владислава Ваната.